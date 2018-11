Magazine Um bocão de arrasar

Depois de decidir o tom do vermelho e a textura do batom é hora de aplicar o produto nos lábios. Confira o passo a passo para conseguir um carmim perfeito: ■ Hidrate os lábios fazendo uma esfoliação simples ou aplicando, diretamente na pele, um lip balm de sua preferência ■ Se a opção for por um batom cremoso, o ideal é passar um primer antes, melhor...