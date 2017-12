Ubirajara Galli lança box que reúne lirismo em tom intimista

O ano era 1977 quando Ubirajara Galli cismou em plantar versos. A inspiração foi Castro Alves, mas a certeza de que poderia viver de literatura veio mesmo quando conheceu a obra de Hugo de Carvalho Ramos. Hoje, aos 63 anos e com 50 publicações lançadas, Bira - como é conhecido pelos íntimos, mudou de lado. Dono de versos eróticos escritos em vermelho intenso, é ele quem inspira a nova geração. Em comemoração a 40 anos de produção poética, o autor lança nesta terça-feira(12), às 20 horas, box comemorativo com seus sete livros de poesia. O material, editado com recursos do Fundo Estadual de Cultura, tem selo Kelps e distribuição gratuita.

Lançados entre 1977 e 1998, os títulos mostram um Ubirajara completamente à vontade ao manipular, sem embaraços, palavras, alegorias e metáforas sinestésicas em ambiente particular e lascivo. A temática aparece em todos os títulos relançados: Poemas e Papos (1977), Fábula do Êxtase (1982), Poemas Balzaquianos (1986), Licores da Carne (1988), Amor InVerso (1990), Almíscar (1994) e Tatuagens em Fuga (1998). “Minha produção poética sempre foi muito ligada ao erotismo. Achava que fosse reflexo de um Bira balzaquiano, mas ainda hoje, com mais de 60 anos, minha essência se mantém relacionada ao libidinoso.”

As obras foram diagramadas de acordo com as edições originais. De novidade, o acréscimo de páginas de memória visual que contam, além de episódios vividos por Bira, parte da história da literatura goiana. Já o nome foi uma sugestão do filho de Ubirajara, o produtor cultural Pablo Kossa, e, ao contrário do que muita gente pensa, não faz menção à obra Amor InVerso. “Quisemos criar um segmento específico dentro das minhas produções. O box é de versos”, explica o autor que já biografou figuras públicas como Ary Valadão e José Fleury Curado.