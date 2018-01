TV Anhanguera promove ação de lançamento de 'Deus Salve o Rei' com cultura, brindes e tiro com arco

Gosta de uma boa novela e se encanta por histórias que remetem ao período medieval? E se, de quebra, você pudesse colocar as habilidades esportivas em prática em uma mistura bem legal? Pois quem passar pelo Flamboyant Shopping Center, em Goiânia, nesta terça-feira (9) terá a oportunidade de aproveitar tudo isso e ainda levar brindes para casa.

A TV Anhanguera irá promover no local uma ação para o lançamento de 'Deus Salve o Rei', nova trama das 19h. Quem visitar o espaço poderá acompanhar painéis fotográficos com personagens da novela, concorrer a brindes personalizados e ainda participar de uma competição de tiro com arco. Promotores com trajes medievais estarão convidando as pessoas a treinarem suas habilidades no esporte. A ação será acompanhada integralmente por profissionais da Federação Goiana de Tiro com Arco (Fegotarco). Os visitantes poderão também conhecer um pouco da música celta, proveniente dos povos que habitaram o Oeste europeu na Idade Média.

'Deus Salve o Rei', que substitui 'Pega Pega' na faixa das 19h, embarca em uma viagem pelo universo medieval sobre desejos e conquistas, política, amores proibidos e destino. O elenco conta com atores e atrizes consagrados como Marco Nanini, Rosamaria Murtinho, Caio Blat, Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine, Romulo Estrela, Johnny Massaro e Tatá Werneck.

SERVIÇO

Ação de lançamento de 'Deus Salve o Rei', com dinâmica e instrução de tiro com arco para o público

Local: Flamboyant Shopping Center (Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás - Goiânia/GO)

Horário: Das 10h às 22h

Entrada franca

*Brindes limitados