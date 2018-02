Turquia esbanja encanto

A Turquia é um país dualista, onde são encontradosencontramos o mundo antigo e o contemporâneo lado a lado – o Oriente e o Ocidente, a Europa e a Ásia. Devido a isso, torna-se um destino impressionante e imperdível para aqueles que gostam de história, cultura, arte, natureza, gastronomia e tantos outros atrativos e entretenimento.

O país conta com aproximadamente 78 milhões de habitantes e oferece boa infraestrutura para movimentar-se internamente, seja pelo ar ou por vias terrestres, com ônibus que conectam as cidades e trens que que circulam pelos mais de 780 mil km da superfície territorial.

Os destinos mais comuns quando se pensa em Turquia são: Istambul, cidade de grande importância política, econômica e histórica; Ankara, que é a capital, e Capadócia, famosa pelos belos passeios de balão, além das áreas costeiras como Antalya e Bodrum, com praias que apresentam águas azul-turquesa, sempre listadas entre as mais belas do mundo. Além disso, conta com uma geografia rica, cheia de montanhas e com um clima mediterrâneo, que permite um verão bem quente. A Turquia é dividida em mais de 300 cidades, e algumas delas valem ser mais do que exploradas. Confira algumas cidades localizadas ao lado do mar, no interior e nos grandes centros da Turquia.