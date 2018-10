Magazine Turnê 'Us + Them' traz mistura entre clássicos e novidades

A turnê que Roger Waters traz ao Brasil se chama Us + Them e tem um bônus que não soa descolado da série de clássicos que repassa as várias fases do grupo. Se trata de Is This the Life We Really Want?, lançado em julho de 2017, um discaço que brilha quando chega sua vez. Show, teatro, cinema. As dimensões gigantescas em toda a produção interligam as sensações, mas não ...