Turma do Mickey participa de sessão de fotos em shopping

Os personagens Mickey, Minnie, Pateta e Donald (foto) são atração deste sábado, a partir das 15 horas, no Goiânia Shopping. Serão oito sessões diárias de encontros e fotos, cada uma com duração de 30 minutos. Para dar mais conforto aos visitantes, serão distribuídas pulseiras, com antecedência de uma hora antes do horário de início da sessão. Os encontros serão realizados no espaço reservado para os personagens, junto à decoração natalina, que este ano tem como tema Mickey e seus amigos. Os personagens farão sessões de fotos com os encontros entre as crianças. Eles esperam pelo público no shopping até segunda, sempre das 15 às 18h30. Toda a família poderá tirar fotos com os personagens, com suas próprias câmeras fotográficas. A participação é gratuita. Av. T-10, n° 1.300, Setor Bueno.