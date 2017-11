Turma do Cabeça Oca ganha histórias inéditas

A Turma do Cabeça Oca ganha nesta quarta-feira duas novas aventuras. O lançamento duplo, a partir de 19 horas, será realizado na Casa X, em Goiânia, com os títulos Bom Demais da Conta - Volume 1 e Só Rindo - Volume 2. No evento, o autor fará sessão de autógrafos, que será acompanhada de uma cantata de Natal, show de palhaços e a presença da Turma do Cabeça Oca para tirar fotos com os fãs.

Os novos volumes, com 52 páginas cada, chegam em um formato bem maior que o conhecido pelo público do personagem. Além da dupla Cabeça Oca e Mariana, vários personagens da turma participam das novas edições, entre eles Pião, Baixinha, Liminha, Empadinha, Lilica, Lalá, Ique, Vovó, Carlão e Chocolate.

O autor Christie Queiroz começou a fazer histórias e gibis com o seu personagem Cabeça Oca, quando tinha 5 anos de idade. Com 16, começou a publicar em jornais. Estreou no POPULAR, de Goiânia, em 1989. Ao longo de mais de 28 anos de publicação em jornais e revistas, colecionou prêmios nacionais como o Abigraf em 2005 e 2008, indicações em 2005 e 2006 ao Oscar dos Quadrinhos, o título de Mestre do Quadrinho Nacional em 2016 no Troféu Angelo Agostini de São Paulo, além de prêmio internacional em Nova York, com menção honrosa ao seu trabalho em 2005. Com estes lançamentos já são 30 livros publicados.

SERVIÇO

Lançamento: Novos livros da

Turma do Cabeça Oca

Data:

Quarta-feira, a partir das 19 horas

Local:

Casa X (Rua C-267, n° 283,

Setor Nova Suíça)

Informações:

3988-0908