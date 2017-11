Turismo acessível é tema do 'Como Será?'

Quais as principais dificuldades enfrentadas por um turista com algum tipo de deficiência? O que eles devem levar em conta na hora de escolher um destino de viagem? Quais as cidades turísticas mais adaptadas no Brasil? Para falar sobre turismo acessível, Sandra Annenberg recebe no estúdio do Como Será? deste sábado o bacharel em turismo e autor do portal Turismo Adaptado, Ricardo Shimosakai.

Mesmo após perder o movimento das pernas, em 2001, ele não desistiu de viajar. Ao ver o sucesso de seus passeios, os amigos com deficiência começaram a pedir dicas e informações sobre suas aventuras. Nasceu assim o blog Turismo Adaptado. Na conversa com Sandra, Ricardo fala de seu trabalho para promover a inclusão no lazer e turismo, eliminando principalmente barreiras arquitetônicas, de comunicação e a falta de instrumentos adaptados.