O filme parte de uma história que você viveu ainda na infância. Como se deu a realização da obra?

No curso de Cinema da Universidade Federal Fluminense, um dos exercícios era realizar um documentário. A primeira ideia que tive foi de contar sobre essas transformações que a região dos Paulistas passou ao longo da última década e de que forma elas interferiram no cotidiano de seus habitantes.

De que forma você encontrou os personagens de Paulistas?

Todos da região de Paulistas tem algum grau de parentesco. Eu saí de lá ainda criança, mas sempre retornava nas férias. Conheço as pessoas que ainda estão naquele lugar. No caso dos três irmãos, Samuel, Vinícius e Rafael, queria contar como era esse retorno à cidade natal, mesmo depois das transformações, sob o olhar de uma juventude.

O que mais você percebeu que mudou na região?

A paisagem mudou muito, principalmente depois que fizeram a barragem da Usina Hidrelétrica Serra do Facão, construída no Rio São Marcos. O que intrigava era o que havia ficado debaixo do rio, as memórias, a construção identitária daquelas pessoas que saíram do campo e foram morar nas zonas urbanas. Tudo muda de forma muito rápida por lá.