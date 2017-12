Há quem siga imune a viver o apogeu da própria arrogância quando experimenta o sucesso?

Acho que sim. Esse é um dos aprendizados. Tudo é temporário na arte e a maturidade te faz entender que a vida é instável e volátil. O fato de nada ser permanente te obriga a ter humildade, no acerto e no erro. É preciso entender que a impermanência é regra. Na juventude, talvez, a gente acredite que a glória é eterna, mas logo quebra a cara. A arrogância, o deslumbre depois de velho é muito patético e, em geral, traz consequências dolorosas. Os grandes atores que conheço e conheci tinham essa consciência.

O que Mario Cardoso tem de Fernanda Torres e vice-versa?

O Oscar Wilde tem uma frase extraordinária: toda crítica é uma autobiografia. Sempre me vali dela. Agora, escrevendo, descubro que todo livro é autobiográfico. É claro que você cria a ficção, mistura as suas experiências com as dos outros, e ainda tempera com doses fortes de imaginação, mas a medida de tudo é a sua consciência, é a sua vivência das coisas, do real. O Mario faz muitas perguntas que eu me faço, embora ele não seja eu. O que aconteceu com o mundo, com as cidades, com o espectador? O Mario vive isso na pele. Acho que estou mais alerta do que ele: não me tornei uma cínica e luto para não reduzir a minha profissão a um emprego, mas ambos, eu e Mario, estamos no meio da mesma tempestade.

No livro você fala sobre as mudanças na cultura. O que mais te incomoda nas transformações dessas últimas quatro décadas?

Os efeitos do nivelamento do mundo pelo mesmo gosto Duty Free Shop é realidade hoje. As rádios tocam aquela música americana com cantoras miando orgasmos, os filmes de super-heróis imperam e a imprensa foi substituída por posts. A tecnologia chegou antes das leis, da ética, da estética. Graças às redes sociais houve uma multiplicação de vozes, uma democratização, bem-vinda, de opiniões. Antes, a opinião pública era formada por uma fatia pequena da sociedade e era mais fácil mudá-la, agir sobre ela. Hoje, você tem que se comunicar com setecentos mil grupos.

E como isso nos afetou em relação a arte?

Os jornais perderam o poder, as pessoas se viciaram em likes, ninguém consegue mais se concentrar num livro, num filme ou numa peça de teatro. Assistimos tudo picado, direcionado. O The Guardian publicou um artigo sobre a crise no mercado literário, de ficção, na Inglaterra. Minha sensação é que estamos começando a entender que nesse novo mundo - de fake news e fast food posts - existe um certo deslumbramento que começa a esfriar. Não há volta nessas mudanças, mas sinto que a sociedade está começando a emitir sinais de cansaço, de desapontamento.

Em 2017 acompanhamos vários casos de censura no meio cultural. Como você avalia o cenário?

Acho que tudo é fruto do tal clash das civilizações. Existe um ressentimento mundial visto que a modernidade chegou e não distribuiu riquezas. A classe média, hoje, ganha menos do que ganhava. Não há segurança de emprego, de futuro, não há mais a figura do patrão, é uma realidade móvel, que admitiu a pluralidade, mas que não trouxe segurança. Os movimentos conservadores cresceram por isso. A política falhou no papel de mediadora e a sociedade partiu para a ignorância do tipo “uns contra os outros”, alimentados pelo mais do mesmo da internet. Estamos todos pasmos e raivosos.