Truques para valorizar o ingrediente

Grande parte da rejeição vem da textura das uvas-passas, que quando murchas são meio borrachudas na hora de mastigar. Para resolver esse problema, a chef e consultora gastronômica Emiliana Azambuja ensina colocar a uva-passa de molho ou macerar na bebida favorita antes de seu uso. Além de mudar a textura, isso amplia o sabor. Macerar na cachaça com água para farofas, no gin para a calda de frutas de sorvetes, no espumante no caso do arroz cítrico, no rum ou no vinho do Porto para doces são alguns dos exemplos dado pela chef.

De qualquer modo, Emiliana também engrossa o coro dos que acreditam que não existe Natal sem uva-passa. “Acho a polêmica até engraçada, mas é algo vintage, um clássico do Natal que tem seu lugar. Cabe a nós revisitá-la. Eu, por exemplo, tenho usado outras passas como banana e cajuzinho do Cerrado em alguns pratos, mas imagina um panetone, salpicão de Natal ou um arroz a grega sem passas? Não teria graça nenhuma. Vida longa à uva-passa”, defende.