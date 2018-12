Magazine Trupe de Brasília é destaque no Espaço Sonhus

A Cia. Circênicos, de Brasília, apresenta o espetáculo Utopia, às 20 horas, nesta quarta-feira (5) no Espaço Sonhus. A peça conta a história de três nômades que vivem uma utopia, viajando ao redor do mundo por meio da arte e da magia do circo. Na sexta-feira, o grupo reapresenta-se na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, às 15 horas. O elenco é formado por Dan...