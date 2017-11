Tropicália é tema da 25ª Universo Fashion

Formandos do curso de Moda da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) apresentam nesta terça-feira, a partir das 20 horas, um desfile com suas criações inspiradas no tema tropicália. O Universo Fashion chega na sua 25ª edição e será realizado no Clube de Costura e Clô Café Criativo, localizados no Mega Moda Shopping. A temática busca despertar o interesse da sociedade para o movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas da vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira (como o rock e o concretismo). Os trabalhos ainda misturam manifestações tradicionais da cultura brasileira às inovações estéticas radicais do final dos anos 1960. Na oportunidade, os formandos do curso de Design de Moda da Universo também farão o lançamento do livro com o mesmo tema, organizado pelos professores Eliecília Martins, Graça Torres e Rogério Flori. A entrada é franca. Rua 67-B, s/n, Qd. 141-B, Lt. 69/86, Setor Norte Ferroviário.