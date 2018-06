Magazine Trocas abertas para show de Paula Toller e Paulo Miklos no Flamboyant Os artistas preparam um repertório especial para o público fã de origem rock oitentista, às 19h30, no próximo dia 26

Ingressos para o show da cantora Paula Toller com participação especial de Paulo Miklos já estão disponíveis para troca no projeto Flamboyant In Concert. Os artistas preparam um repertório especial para o público fã de origem rock oitentista, às 19h30, no próximo dia 26. Paula Toller, ex-líder do Kid Abelha, já participou do projeto em outras edições. Nessa temporada, re...