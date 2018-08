Magazine Trocados pelo celular, relógios se mantêm como acessório de estilo Item ainda tem um charme e se tornou até objeto para colecionadores

Tem gente que até ainda usa, mas na hora de olhar as horas vai direto na tela do celular. O relógio, acessório popular de muitas épocas, acabou se tornando um objeto para colecionadores ou adereço fashion ao longo dos anos. O certo é que ele ainda vive na memória - e no pulso - de muitos que preferem manter os horários fixos no pulso do que depender da tecnologia do...