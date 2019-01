Magazine Trio The Mason Dixon Gang toca no projeto D’Boa Música Apresentação vai resgatar sucessos dos repertórios de nomes como Jimi Hendrix e Eric Clapton

O trio de blues goiano The Mason Dixon Gang (foto) será atração do projeto D’Boa Música Para o Bem desta semana, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O show será realizado na quarta-feira, a partir das 22 horas, e contará com interpretações de canções de nomes como Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan e Eric Clapton. Formado em outubro de 2018, o grupo foi idealizado ...