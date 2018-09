Magazine Trio paraense Molho Negro faz show em pub de Goiânia

O trio paraense de rock Molho Negro é a atração da noite desta quinta-feira (27), a partir das 20 horas, no Cafofo Estúdio. João Lemos (voz, guitarra), Raony Pinheiro (baixo) e Augusto Oliveira (bateria) apresentam as músicas do disco Não É Nada Disso que Você Pensou (2017), segundo álbum do grupo, que vem como mudança temática e sonora na trajetória do grupo. Um clima ...