Magazine Trio feminino apresenta destaques da carreira no projeto Terça no Teatro Fernanda Guedes, Christina Guedes e Ingrid Goldfeld se reúnem para mostrar repertório do Teatro Sesi

As cantoras Fernanda Guedes, Christina Guedes e Ingrid Goldfeld (na foto, respectivamente da esquerda para a direita) juntam suas vozes mais uma vez no show Coletivo Musical, próxima atração do projeto Terça no Teatro. A apresentação costumeira das terças-feiras no Teatro Sesi, está marcada para as 20 horas. No palco, elas cantam acompanhadas dos músicos Marcel...