Magazine Trio apresenta clássicos do samba no Lowbrow

Os cantores Fernando Boi, Valter Mustafé (foto) e Lucas Ramos se apresentam nesta quinta-feira (22), a partir das 19 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Ao lado de Daphine Silva, no surdo, Ronaldo Ferreira, no pandeiro, e Leonardo Ribeiro, no cavaquinho, eles apresentarão músicas de nomes como Mauro Diniz, Roberto Ribeiro, Wilson Moreira, Chico Buarque, Clara Nunes, ...