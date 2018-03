“Treze Razões” será apresentado pela Cia. Stars no Teatro Sesc

O espetáculo Treze Razões volta a ficar em cartaz, nesta quinta-feira (1º), às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Direcionado para adolescentes e apresentado pela Cia. Stars, a trama é inspirada na série americana de sucesso na Netflix, Thirteen Reasons Why (Os Treze Porquês). A classificação etária é de 12 anos. Os ingressos têm valores diferenciados e custam R$ 8 (comerciários e dependentes), R$ 10 (conveniados), R$ 11 (meia-entrada) e R$ 22 (inteira).

Na peça, o público conhecerá a história de Hannah, que vive uma montanha-russa de emoções e vê sua vida chegar no fundo do poço. A história busca fazer pensar sobre como os gestos de alguém podem ferir outras pessoas. Com duração de 70 minutos, a história passa por diversos assuntos como o bullying, inclusão social, assédio moral, depressão na adolescência, suicídio, drogas, entre outros.

No elenco, os atores Leonardo Carili, Pedro Moreira e Nathalya Araújo (foto) dão vida aos protagonistas. A direção é de Karol Martins. O espetáculo estreou no ano passado, meses após a série da Netflix conquistar audiência ao redor do mundo. A Cia. Stars já produziu os espetáculos Papo Calcinha, Musical Liberdade-Liberdade e Confissões. O grupo foi criado há 11 anos e sempre produz espetáculos destinados ao público jovem.

SERVIÇO

Espetáculo: Treze Razões

Grupo: Cia. Stars

Data: Quinta-feira, às 20 horas

Local: Teatro Sesc Centro (Rua 15, c/ Rua 19, Centro)

Ingresso: R$ 8 (comerciários), R$ 10 (conveniados), R$ 11 (meia-entrada) e R$ 22 (inteira)

Classificação etária: 12 anos

Informações: 3933-1714