Magazine Trem integra programação para pequenos em centro de compras

O já tradicional trenzinho do Expresso Flamboyant (foto) integra a programação do shopping para o mês de outubro. Como comemoração ao Dia das Crianças, a atração funcionará de quinta-feira a domingo, sempre das 14 às 20 horas. O trenzinho elétrico traz vagões coloridos e sonorizados ao mesmo tempo em que convida passageiros de todas as idades a interagirem com visitantes no p...