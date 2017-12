Transtornos mentais na pauta do “Jackson Abrão Entrevista”

Nesta quarta-feira (27), o convidado do programa Jackson Abrão Entrevista é o psiquiatra Salomão Rodrigues Filho.

Ele, que já presidiu o Conselho Regional de Medicina de Goiás, é o atual vice-presidente da Confederação Nacional da Saúde, além de ter presidido a Associação dos Hospitais do Estado de Goiás e a Associação Médicina de Goiás. No bate-papo com o jornalista, Salomão tratou das dificuldades que as pessoas com transtornos mentais enfrentam. O programa vai ao ar às 10 horas no site do POPULAR.