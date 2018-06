Magazine Transgênero é eleita Miss Espanha e disputará Miss Universo 2018 Na cerimônia, Angela recebeu a coroa de Sofía del Prado, vencedora do concurso em 2017

A modelo transgênero Angela Ponce foi eleita Miss Espanha na noite de sexta-feira, 29, e representará seu país no concurso de Miss Universo que será realizado ainda neste ano. Na cerimônia, Angela recebeu a coroa de Sofía del Prado, vencedora do concurso em 2017. Não será a primeira vez que uma mulher transgênero participa do concurso. Em 2012, a canadense ...