Magazine Trama solar Nova novela das 19 horas, Verão 90, faz uma volta aos anos 1990 para homenagear uma época pré-digital embalada pela estação mais quente do ano

Misto de Balão Mágico com Polegar, nos anos 80 a Patotinha Mágica virou sinônimo de mania nacional com seus hits grudentos entoados pelos mirins Manuzita (Isabelle Drummond), João (Rafael Vitti) e Jerônimo (Jesuíta Barbosa). Com o passar dos anos, o grupo acabou caindo no ostracismo até a década de 1990, quando os três voltam a se reencontrar. Embalados pelo calor ...