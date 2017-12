Trajetória política de Gabeira

Dirigido por Moacyr Goes, o documentário Gabeira estreia nesta quinta-feira em circuito comercial e traça a trajetória política e de vida do jornalista, escritor e político brasileiro Fernando Gabeira, conhecido principalmente por sua atuação junto ao Partido Verde, que ajudou a fundar no País. Por meio de entrevistas com personalidades como Nelson Mota, Armínio Fraga, Ferreira Gullar, Agnaldo Silva e Leda Nagle, o filme resgata a atuação de um dos principais nomes do jornalismo no País.

O documentário mostra histórias marcantes da trajetória de Fernando Gabeira, como a participação dele no sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 1969. A história está retratada no livro O que É Isso, Companheiro?, que inspirou o filme de mesmo nome lançado em 1997. Depois de participar da luta armada contra a ditadura militar, Gabeira foi preso e exilado. Ficou fora do Brasil por dez anos e passou por países como Chile e Suécia. Retornou ao País no final de 1979, com a anistia.

Durante o documentário, Gabeira é definido por Ferreira Gullar como “o homem do presente”. Já Leda Nagle, também jornalista e prima do personagem, diz que ele é transgressor desde a infância: “Ele foi expulso de todos os colégios onde estudou.” Polêmico e provocador, o filme faz um recorte das diferentes fases de Gabeira pela política, além de reiterar as suas convicções sociais, discursos jornalísticos e os livros que escreveu ao longo da carreira.

Intercalando depoimentos com imagens de arquivo, não é a primeira vez que Moacyr Góes estreia nos cinemas. O cineasta já dirigiu filmes como Bonitinha, mas Ordinária (2013), O Homem que Desafiou o Diabo (2007), Trair e Coçar, É só Começar (2006) e Um Show de Verão (2004).