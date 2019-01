Magazine Trajetória

O caminho de Luan até o sucesso é parecido com o de tantos outros artistas de sua geração que descobriram na internet o jeito mais eficiente para conquistar a visibilidade. Vídeos de suas apresentações bombaram primeiro no YouTube. Garoto prodígio, com três anos, ele já mostrava seu interesse pela música sertaneja, principalmente canções clássicas como Chico Mineiro e C...