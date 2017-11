Trailer de 'Os Incríveis 2' mostra novo superpoder do bebê; assista

A Pixar divulgou neste sábado, 18, as primeiras imagens do filme Os Incríveis 2, que deve estrear em junho de 2018 aqui no Brasil.

No vídeo, a estrela é Zezé (ou Jack-Jack, em inglês), o bebê da família. Além de pegar fogo e criar raios, como já havia sido mostrado no primeiro filme, o pequeno consegue também soltar laser pelos olhos.

Asssita à versão em inglês do trailer:

The #Incredibles2 trailer is here. See the film in theatres in 3D June 15, 2018. pic.twitter.com/episnabztB