Magazine Tradição junina mundo afora

Fogueira, bandeirinhas, música, quadrilha, comidas deliciosas e muita animação: assim são as festas juninas. Engana-se quem pensa que a celebração nasceu em terras tupininquis. Criado pelos camponeses europeus para celebrar o início do verão, o evento desembarcou no Brasil durante a colonização com a chegada dos portugueses. Confira quatro lugares pelo mundo que mantem e...