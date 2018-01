Três por três

■ Pedro David

De Minas Gerais, Pedro David é formado em jornalismo e artes visuais e dedica-se a interpretar, por meio de diversas vertentes da fotografia, as relações entre o homem e seu ambiente. Publicou livros como 360 Square Meters (Blue Sky Books, 2015), O Jardim (Fundação Cultural do Estado da Bahia, 2012) e Paisagem Submersa (Cosac Naify, 2008). Participa de coleções de arte privadas e públicas, dentre elas: Coleção Joaquim Paiva, no Rio de Janeiro, e Musée du Quai Branly, em Paris – França.

■ João Castilho

Castilho trabalha com fotografia, vídeo, escultura e instalação. Seus trabalhos têm inspiração na literatura, na arte, na cultura popular, na atualidade e em sua própria história. Realizou exposições individuais na Zipper Galeria (SP), no Museu de Arte da Pampulha (MG), na Fundação Joaquim Nabuco (PE), entre outras. Participa regularmente de coletivas no Brasil e no exterior, como a 10ª Bienal do Mercosul (2015), Mythologies, Shiseido Gallery, em Tóquio (2012).

■ Bruno Magalhães

Com o objetivo de contribuir para a construção da identidade das cidades brasileiras, Magalhães desenvolve projetos documentais e editoriais, utilizando a fotografia e o audiovisual para contar histórias. É fotógrafo documentarista e editorial desde 1995, e diretor de fotografia para cinema e televisão desde 2004. Fundou o coletivo Nitro em 2002, onde desenvolve seus projeto documentais e de storytelling.