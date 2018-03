Três em um

Reprodução

Força da Terra (1974) - O sertão escaldante parece ser o principal personagem das histórias de Bariani Ortencio. Neste livro, o autor narra em 17 contos o esforço dos moradores do sertão goiano. “Três horas da tarde. Os cascos soavam surdos na marcha preguiçosa dos animais cansados. A poeira fina reverberando no treme-treme do calor asfixiante. Portas e janelas fechadas”, diz.