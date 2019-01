Magazine Três em cada 10 brasileiros sofrem com o ronco, e a solução pode estar no dentista

Pelo menos três em cada dez brasileiros sofrem com o ronco, de acordo com a Associação Brasileira do Sono. O problema deve ser tratado por uma equipe multidisciplinar, incluindo o cirurgião-dentista. Muitas vezes, é um problema anatômico. “O profissional tem um papel importante no tratamento, podendo indicar aparelhos de avanço mandibular para serem usados durante o sono....