'Três Anúncios para um Crime' leva Bafta de melhor filme

O longa "Três Anúncios para um Crime", do diretor britânico Martin McDonagh, conquistou cinco prêmios da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (Bafta), inclusive a estatueta de melhor filme do ano.

A premiação ocorreu neste domingo (17), em cerimônia realizada no Royal Albert Hall, em Londres. "Três Anúncios para um Crime" superou o favorito "A Forma da Água", do mexicano Guillermo del Toro. O Bafta é considerado como o Oscar do cinema britânico.

Em protesto contra o assédio sexual na indústria cinematográfica, diversas atrizes se vestiram de preto.

Confira a lista completa de ganhadores do Bafta, contemplados durante cerimônia no Royal Albert Hall, em Londres.

- Melhor filme:

Três anúncios para um crime

- Melhor filme britânico:

Três anúncios para um crime

- Melhor ator:

Gary Oldman (O destino de uma nação)

- Melhor atriz:

Frances McDormand (Três anúncios para um crime)

- Melhor ator coadjuvante:

Sam Rockwell (Três anúncios para um crime)

- Melhor atriz coadjuvante:

Allison Janney (Eu, Tonya)

- Melhor diretor:

Guillermo del Toro (A forma da água)

- Melhor roteiro original:

Martin McDonagh (Três anúncios para um crime)

- Melhor roteiro adaptado:

James Ivory (Call Me by Your Name)

- Intérprete revelação:

Daniel Kaluuya (Corra!)

- Melhor estreia de um diretor, produtor ou roteirista britânico:

Eu não sou uma feiticeira, Rungano Nyoni (roteirista/diretor), Emily Morgan (produtora)

- Melhor filme em língua estrangeira (não inglesa):

A Criada, Park Chan-wook (Coreia do Sul)

- Melhor documentário:

I Am Not Your Negro, Raoul Peck

- Melhor filme de animação:

Viva - A vida é uma festa, Lee Ukrich

- Melhor trilha sonora original:

Alexandre Desplat (A forma da Água)

- Melhor cinematografia:

Roger Deakins (Blade Runner 2049)

- Melhor edição:

Jonathan Amos, Paul Machliss (Em ritmo de fuga)

- Melhor design de produção:

Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau (A forma da água)

- Melhor figurino:

Mark Bridges (Trama fantasma)

- Melhor cabelo e maquiagem:

David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji (O destino de uma nação)

- Som:

Alex Gibson, Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten (Dunkirk)

- Efeitos visuais:

Richard R. Hoover, Paul Lambert, Gerd Nefzer, John Nelson (Blade Runner 2049)

- Melhor curta-metragem de animação britânico:

Poles Apart

- Melhor curta-metragem britânico:

Cowboy Dave