Magazine Toque vintage: veludo ganha lugar de destaque na decoração de ambientes Depois de reconquistar a moda, tecido se transforma no material da vez para arquitetos e designers de interiores

A primeira pista de que ele estava de volta foi nas passarelas. O veludo, natural ou sintético, dominou o vestuário e calçados com seu toque macio. Agora ele chegou com força também na decoração de ambientes e se transformou no queridinho da vez de arquitetos e designers de interiores. Uma boa mostra do uso do tecido, que é a cara dos anos 1960, pode ser vista n...