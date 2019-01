Magazine TomChris lança novo DVD no Teatro Sesc Centro Uma das vozes mais conhecidas da música goiana,artista lança nesta sexta-feira(01), às 20 horas, o DVD Do Fundo da Alma

Todo cantor passa por uma virada na carreira e a do goiano TomChris foi na época da participação da seletiva da última edição do programa Fama, da Globo, em 2005. Incentivado por um amigo, ele fez sua inscrição e ganhou uma sugestão de nome artístico. “Não dava para usar o de batismo, Cristiano Pereira da Silva”, lembra. A ideia foi incorporar “Tom” de música c...