Magazine Tom Cruise desafia Cientologia e se reaproxima da filha Religião, adotada há anos pelo ator, proíbe contato com pessoas que não compartilham da crença

Adepto da Cientologia há anos, Tom Cruise é considerado um ator reservado se comparado a outras personalidades de Hollywood. O comportamento também pode ser considerado consequência da religião. Há quase cinco anos, Cruise não via a filha Suri, fruto do relacionamento com Katie Holmes. Ambos se divorciaram em 2012. A igreja havia recomendado ao ator que não ficass...