Magazine Tom Cruise anuncia mais duas edições da franquia “Missão Impossível” Longas devem estrear nos verões de 2021 e 2022

Aos 56 anos de idade, Tom Cruise revela que lançará mais duas edições do filme Missão Impossível. Os longas devem estrear nos verões de 2021 e 2022. No ano passado, o sexto filme da franquia, Efeito Fallout, registrou uma das melhores bilheterias para um lançamento da franquia. Na primeira semana, a produção faturou US$ 153,5 milhões em todo o mundo. Na ocasião, T...