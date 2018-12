Magazine Tom Chris e Anderson Richards voltam a se apresentar juntos

Os cantores Tom Chris e Anderson Richards, vocalista da banda Mr. Gyn, dão seguimento à série de apresentações que têm feito em conjunto e aportam neste sábado (22), a partir das 22 horas, no palco do Café Nice. Juntos, comandam a noite com canções que vão da MPB ao pop rock. Músicos renomados do circuito nacional goiano, Tom Chris e Anderson comandam esse projeto...