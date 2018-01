'Toda mulher deveria ser assediada pelo menos três vezes por semana para ser feliz', diz Danuza Leão

No último domingo (7), as atrizes de Hollywood fizeram um manifesto silencioso no Globo de Ouro, ao adotarem looks pretos para a ocasião em ato contra o assédio sexual no cinema. Discursos como o da jornalista Oprah Winfrey durante a cerimônia deixaram a luta ainda mais evidente e provocaram diversas reações, positivas e negativas, no mundo todo. A escritora brasileira Danuza Leão, por exemplo, criticou o manifesto em um texto em que questiona os limites para algo ser considerado ou não assédio.

"O que não está claro para mim é o conceito de assédio. É uma paquera? Avanços sexuais entre homens e mulheres começam sempre de um lado. Às vezes, o outro lado não quer, e isso é normal. Como definir?

Espero que essa moda de denúncia contra assédio sexual não chegue ao Brasil. O que aconteceu no Globo de Ouro me pareceu um grande funeral. Apesar dos vestidos lindíssimos, acho que aquelas mulheres (que foram à cerimônia de preto) foram muito pouco paqueradas e voltaram sozinhas para casa.

Não acho que as denúncias de assédio possam gerar uma ‘caça às bruxas’ porque são uma coisa ridícula, para começo de história. É doloroso saber que uma mulher pode fazer uma acusação e tirar o emprego de um homem. É algo pecaminoso. Mas isso é coisa de americano. Lá eles não têm noção de sexo. É ótimo passar em frente a uma obra e receber um elogio. Sou desse tempo. Acho que toda mulher deveria ser assediada pelo menos três vezes por semana para ser feliz. Viva os homens."

O texto, um tanto quanto polêmico, também gerou múltiplas reações nas redes sociais. O nome de Danuza Leão ficou entre os assuntos mais falados no Brasil durante esta quarta-feira (10) e arrancou críticas e aplausos dos internautas.

Os netos de Danuza, Rita Wainer e João Wainer também se posicionaram contra o texto da avó.

Veja a reação de alguns internautas:

Poucas coisas são mais tristes do que a Danuza Leão defendendo os homens das denúncias de assédio e abuso que se acumulam nos EUA (e com menos força, no Brasil). pic.twitter.com/mBzxuu0rgW — William De Lucca ☭ (@delucca) 10 de janeiro de 2018

Grande Danuza Leão. Um Globo de Ouro para ela! pic.twitter.com/Cgj50qWAog — Mano Hecho (@ManoHecho) 10 de janeiro de 2018

"Catherine Deneuve" "Danuza Leão"



Apenas para nos situarmos um pouco: ASSÉDIO, que é plenamente tipificado, é CRIME, não uma PAQUERA.

Assédio: insistência IMPERTINENTE, PERSEGUIÇÃO, sugestão ou pretensão CONSTANTES em relação a alguém.



Não estamos falando de ELOGIOS... pic.twitter.com/uGPgRiUiJJ — Positive ✌ibes (@Li_Positive) 10 de janeiro de 2018

As declarações de Danuza Leão e de Catherine Deneuve não surpreendem. Nós, mulheres, também fomos criadas para reproduzir o machismo. Isso, porém, não tira a importância e a coragem das mulheres que denunciam o assédio em uma indústria poderosa como Hollywood. pic.twitter.com/yTX1k9eTYv — Lídice da Mata (@lidicedamata) 10 de janeiro de 2018

Morre o bom senso da escritora Danuza Leão o funeral será ainda hoje nessa rede social pic.twitter.com/vprhdA2Icp — Aninha (@liviaalima) 10 de janeiro de 2018

"Toda mulher deveria ser assediada pelo menos três vezes por semana para ser feliz"



(Danuza Leão, em 2018, apesar de parecer ser em 1918) — William De Lucca ☭ (@delucca) 10 de janeiro de 2018