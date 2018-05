Magazine 'Tive o privilégio de presenciar um milagre', diz Alok após acidente com avião Aeronave em que o DJ estava derrapou e saiu da pista em Juiz de Fora do fim de semana

DJ Alok usou seu perfil no Instagram na noite desta segunda-feira, 21, para falar sobre o acidente com o avião dele no último fim de semana. O piloto perdeu o controle da aeronave no momento da decolagem, que derrapou e foi parar no gramado que cerca a pista do aeroporto em Juiz de Fora, Minas Gerais. "Ainda em estado de choque pelo acidente que aconteceu ontem....