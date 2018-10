Magazine Titãs lançam em DVD a ópera rock 'Doze Flores Amarelas'

Branco Mello mantém um sorriso quase que permanente no rosto durante a entrevista. Pudera. O momento é de superação – e de seguir em frente. O tratamento contra um câncer na hipofaringe ao qual ele se submeteu nos últimos meses foi bem-sucedido. Tem ainda o DVD do novo trabalho dos Titãs, Doze Flores Amarelas – A Ópera Rock, gravado ao vivo no Teatro Opus, em São P...