Tiririca passa mal após show no Ceará

O ator e deputado federal Tiririca (PR-SP) Tiririca passou mal na noite desta quinta-feira (4) em Camocim, litoral do Ceará, onde apresentou um show humorístico. O político e artista foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A assessoria do cearense informou ao jornal O Povo que recebeu atendimento e, ao ser liberado, até tirou fotografias com a equipe médica. Não há informações precisas sobre a causa do mal estar, se por uma crise labirintite ou desidratação. Ao G1 Ceará, a UPA afirmou apenas que os exames clínicos não detectaram nada grave, e ele passa bem.

Tiririca pretende manter sua agenda de shows, com apresentação nesta sexta (5) em Itapipoca (CE). sua cidade natal, Cratús (CE) no sábado (6) e Novo Oriente (CE) no domingo. (7).