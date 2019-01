Magazine Tintim completa 90 anos como ícone do jornalismo Personagem é veterano da turma de repórteres, que inclui Clark Kent e Peter Parker

Verdade seja dita: Tintim, o esperto repórter de topete loiro, sempre foi muito mais popular na Europa do que em qualquer outro canto do mundo. Colegas de profissão mais jovens como Clark Kent, de Superman, e o repórter fotográfico Peter Parker, de Homem-Aranha, fizeram mais sucesso. Mas existe um fenômeno muito curioso com o personagem criado pelo quadrinista belg...