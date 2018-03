A 90ª edição do Oscar, premiação mais esperada de Hollywood, surpreendeu quem esperava um repeteco, pelo menos no que tange aos figurinos, do que houve em outros importantes eventos do cinema, como Globo de Ouro, Bafta e Grammy. Celebridades engajadas – como Saoirse Ronan, Greta Gerwig, Meryl Streep e Viola Davis – deixaram o preto em casa e desfilaram pelo tapete vermelho usando vestidos coloridos. A ideia é que a cor que simbolizou o apoio ao Time’s Up fosse substituída por um broche, o que acabou não acontecendo.

Na cerimônia, o movimento foi citado, rapidamente, durante a fala de Salma Hayek, que no cinema já deu vida a Frida Kahlo, considerada uma mulher à frente de seu tempo. Nas premiações, a consagração do longa Uma Mulher Fantástica, como melhor filme estrangeiro, dispensou discursos acalorados. O filme chileno, inspirado na transexual Daniela Vega, rendeu o primeiro Oscar do país.