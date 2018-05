Magazine Tiara usada por Meghan Markle tem história de 125 anos na família real britânica

Meghan Markle trouxe uma peça ao seu estilo no casamento com o Príncipe Harry, neste sábado, 19, datada de 125 anos atrás. Ela foi ao cofre da monarquia britânica para escolher uma tiara de diamantes para a cerimônia. A tiara foi feita para a Rainha Mari no casamento com o rei George V, em 1911. O item de luxo e de tradição da realeza foi projetada especificamente para a...