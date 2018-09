Magazine Thread histórico: narrativa contada no Twitter vai virar série da TV Globo História conta a briga da avô de Eduardo Almeida com uma vizinha, a quem ele apelidou de Boi

No início de junho de 2017, a briga de Katy Perry e Taylor Swift ganhou mais um capítulo e virou assunto nas redes sociais, então o usuário Eduardo Almeida aproveitou o clima para contar, no Twitter, uma briga que já dura mais de 50 anos - e a história fez tanto sucesso que vai virar série da TV Globo com roteiro de Miguel Falabella. A história em questão foi c...