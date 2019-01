Magazine Thor, Mel, Nina... Veja quais foram os nomes de cachorros mais comuns em 2018 A pesquisa foi feita pela DogHero, plataforma que conecta donos de cachorros a passeadores e anfitriões que hospedam os bichos em casa

Thor e Mel foram os nomes de cachorro preferidos dos brasileiros em 2018. Sofia, que estava no top dez de 2017 para as fêmeas, saiu do ranking para a estreia do nome Maia. No grupo dos machos, Cacau foi o queridinho e entrou na lista pela primeira vez. O levantamento foi feito pela DogHero, aplicativo que conecta 'pais' e 'mães' de cachorros a passeadores e anfitriõe...