Thiaguinho anima tarde deste domingo em Goiânia

O pagodeiro Thiaguinho traz a turnê Tardezinha para Goiânia neste domingo, a partir das 15 horas, na Chácara Panarello. No show, o artista, que vem percorrendo o Brasil nos últimos três anos com o projeto, faz um resgate de grandes hits do pagode dos 1990 e 2000, como Livre pra Voar, Ainda Gosto de Você, Essa Tal Liberdade, Telegrama e Coração Radiante. A car...