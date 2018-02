Thiago Brava faz show em boate de Goianésia

O cantor Thiago Brava vai se apresentar nesta sexta-feira (2), durante a festa Calourada Universitária, na boate A Sertaneja Music, em Goianésia.

O show do responsável por uma das músicas mais tocadas na atualidade, “Dona Maria”, com mais de 200 milhões de visualizações no YouTube, ainda terá outros grandes sucessos do cantor, como “Namoro Bobo” e “Tá Soltinha”.

A festa também vai ter apresentações de DJs residentes da casa. Os ingressos podem ser adquiridos no restaurante Rural Grill. Os valores estão entre R$ 25 e R$ 1.200.

Serviço:

Local: A Sertaneja - GO-230, Goianésia