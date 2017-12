Thiago Brava apresenta sucessos em casa noturna

Thiago Brava, com novo visual: priorizando nova música de trabalho, Dona Maria, escrita em parceria com Jorge

O sertanejo Thiago Brava é atração nesta sexta-feira, a partir das 22 horas, no Santafé Hall. No repertório está a música Dona Maria, mais novo hit do cantor em parceria com Jorge, da dupla Jorge & Mateus. Brava é músico desde os 12 anos, quando ganhou um cavaquinho de presente de um tio, mesmo contra a vontade dos pais dele. Em 2011, decidiu abandonar a música e passou a se dedicar à carreira de publicitário

O primeiro CD do cantor, O Arrocha do Poder (2012), gravado durante os intervalos de almoço do músico, surpreendeu ao emplacar hits como 360, O Arrocha do Poder, Lei do Desapego e Arrocha da Paixão. Em maio de 2013 Thiago gravou seu primeiro DVD Ao vivo em Goiânia, com participações especiais de Cristiano Araújo, Zé Ricardo & Thiago, Lucas Lucco, Mc Koringa e Mr. Catra.

De lá pra cá Thiago conseguiu se manter nas paradas de sucesso com hits como Tá Soltinha, Lei do Desapego (trilha sonora da novela Sangue Bom da Globo) e As Mina Pira no Papai. Em 2014, o cantor mostrou seu repertório em uma mini turnê nos Estados Unidos e também na Europa, onde passou por Inglaterra, Bélgica e Irlanda. Em 2015 lançou mais um CD #Semprediferente, que já começava a mostrar um lado mais romântico de Thiago, sem deixar de lado as baladas dançantes.

SERVIÇO

Show Thiago Brava

Data: Sexta-feira, a partir das 22 horas

Local: Av. 136, nº 222, Setor Marista

Ingressos: Mulher R$ 40 e homem R$ 70 (valores sujeito à alteração).

Informações: 3945-7980