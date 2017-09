Thee Dirty Rats e Wi-Fi Kills lançam álbum conjunto

As bandas Thee Dirty Rats (foto) e Wi-Fi Kills são as atrações desta quinta-feira da Mandinga Night!, a partir das 20 horas, na Trip. As bandas lançam o disco conjunto, um “split”, Wi-Fi Kills On The Planet of Thee Dirty Rats, do selo Mandiga Records. Influenciados pelo garage rock com dose de new wave, Thee Dirty Rats faz um som minimalista feito com três cordas esticadas e três peças de bateria. O duo paulista surgiu em 2014 e é formado por Luis Tissot nos vocais e “cigar box guitar” – guitarra caseira de três cordas construída pela própria banda, ligada a um pedal de fuzz – e Fernando Hitman na bateria, que reproduz som robotizado. Misturando ficção científica, garage rock, sintetizadores e capacetes, os WI-FI Kills, por sua vez, têm som dançante e futurista. O grupo é formado por quatro roqueiros de Curitiba: Blues Shit Klaus Koti, vocal, sintetizador e melotron; Fernando Nishjima, guitarra; Gean Santos, guitarra; e Babi Age, bateria. Além do show de Thee Dirty Rats e Wi-Fi Kills, o evento terá discotecagem de Júlio César Baron e Pedro Marques. Entrada: R$10, até às 22 horas após este horário o valor será R$ 15. Rua 115-E, esquina com 155, Setor Sul.